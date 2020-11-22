Hatayspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Hatayspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+7. dakikada Boupendza'nın attığı gol sonucunda 2-2 berabere kaldı. Rizespor, 12. dakikada Mame Biram Diouf'un kendi kalesine ve 64. dakikada Fernando Boldrin'in attığı şık gollerle maç içinde iki kere öne geçmesine rağmen Hatayspor'da 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7'de Boupendza, skoru belirlediler. Rizespor'un maçta uzun süre önde kalmasını sağlayan kritik kurtarışlara imza atan kaleci Gökhan Akkan, 90+7. dakikada şanssız bir pozisyonda hata yaptı ve Hatayspor'da Boupendza, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor, 7. maçında 12. puanına ulaşırken yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmasına rağmen 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Çaykur Rizespor da 8. maçındaki 12. puanını aldı.