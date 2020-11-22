Koronavirüs tedavisi gören Bülent Uygun'un sağlık durumunda yeni gelişme

Uygun paylaşımının devamında ise "Covid-19 sürecinde çok ama çok yoğun ve ağır şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımıza, benim iyileşme sürecimde tedavileriyle katkı sağlayan başta doktorum ve sağlık çalışanlarına da en özel teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Değerli dostlar Covid-19 ile tanışma hikayem, nasıl geçtiğini fark edemeden maalesef aileme de bulaştırdım. Bu süreçte hasta olmaktan çok aileme bulaştırmanın verdiği endişe ve kaygı, vicdan azabı beni hastalıktan daha çok yıprattı.