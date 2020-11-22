A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İstanbul'un ev sahipliğinde korona virüs nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlılar, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



23 Kasım Pazartesi günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerin sporcu listesi şöyle:



"Ege Arar (Aliağa Petkim Spor), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), A. Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün (Beşiktaş JK), Şehmus Hazer (Beşiktaş JK), Berk Demir (Darüşşafaka), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka),

Metehan Akyel (G.Antep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Yiğit Arslan (Galatasaray), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (TOFAŞ), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ)"

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