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ABD'li yüzücü Caeleb Dressel 2 dünya rekoru kırdı

ABD'li sporcu , Uluslararası Yüzme Ligi'nin finalinde erkekler 100 metre kelebek ve 50 metre serbestte dünya rekorunu kırdı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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ABD'li yüzücü Caeleb Dressel 2 dünya rekoru kırdı

Dressel, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 100 metre kelebek yarışını 47.78'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

24 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Chad Le Clos'ın 48.08 ile 2016 yılında kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu eline geçirdi.

50 metre serbest yarışında ise 20.16'lık derece yapan Dressel, 20.24 ile geçen yıl kırdığı dünya rekorunu geliştirdi.

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