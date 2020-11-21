Fatih Karagümrük Sivasspor CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ligin yeni ekiplerinden Karagümrük, puan veya puanlar alarak üst sıralarda kalmayı hedefliyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Sivasspor ise İstanbul'dan mutlu ayrılmak istiyor.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR
Stad: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz, Chahechouhe, Sabo, Sobiech
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone
Gol: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara (Demir Grup Sivasspor)
MAÇIN İLK YARISINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
34. dakikada soldan Biglia'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Sabo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Sivasspor öne geçti. Rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına giren Gradel'in yerden ortasında, kale önünde Kone'den önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Lichaj, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.