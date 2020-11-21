21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Karagümrük Sivasspor CANLI

Fatih Karagümrük Sivasspor CANLI

'in 9. haftasında ve karşı karşıya geliyor. Ligin yeni ekiplerinden Karagümrük, puan veya puanlar alarak üst sıralarda kalmayı hedefliyor. Öte yandan Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Sivasspor ise 'dan mutlu ayrılmak istiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
ABONE OL
Fatih Karagümrük Sivasspor CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

Stad: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz, Chahechouhe, Sabo, Sobiech

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone

Gol: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara (Demir Grup Sivasspor)

MAÇIN İLK YARISINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

34. dakikada soldan Biglia'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Sabo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sivasspor öne geçti. Rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına giren Gradel'in yerden ortasında, kale önünde Kone'den önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Lichaj, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA