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NBA'den şok haber! Golden State Warriors basketbolcusu Klay Thompson sezonu kapadı

takımlarından , yıldız basketbolcusu 'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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NBA'den şok haber! Golden State Warriors basketbolcusu Klay Thompson sezonu kapadı

Batı Konferansı takımlarından 'e 'dan kötü haber geldi.

Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi.

Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu.

Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.

ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

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