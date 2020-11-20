20 Kasım 2020, Cuma
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Vedat Muriç 2’nci kez baba oldu | İsmini Leyan verdiler

Sezon başında 'den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı , ikinci kez baba oldu.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Vedat Muriç 2’nci kez baba oldu | İsmini Leyan verdiler

Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a gelen Muriç'in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi.

Kızına Leyan ismini koyan Muriç'in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var.

Muriç, eşi Edibe'yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı.

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