Vedat Muriç 2’nci kez baba oldu | İsmini Leyan verdiler
Sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı Vedat Muriç, ikinci kez baba oldu.
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Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a gelen Muriç'in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi.
Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a gelen Muriç'in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi.
Kızına Leyan ismini koyan Muriç'in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var.
Muriç, eşi Edibe'yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı.
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