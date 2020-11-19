19 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!

Son dakika haberi... Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.'' ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

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