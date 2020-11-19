Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!
Son dakika haberi... Fenerbahçe Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.'' ifadelerine yer verildi.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 19, 2020
Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır. pic.twitter.com/994uSk3jyC