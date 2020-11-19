Güreş camiasının duayen ismi Reşit Karabacak hayatını kaybetti

Reşit Karabacak'ın vefatı için Türkiye Güreş Federasyonu şu açıklamayı yaptı:



"Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri, yakınlarına ve güreş camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Güreşe 19 yaşında başlayan Karabacak, Balkan birinciliği, Akdeniz ve Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya şampiyonasında da aldığı başarılarla



TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMIŞTI

Korona virüs tedavisi sonrası kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden şampiyon güreşçinin naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN REŞİT KARABACAK İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güreş Milli Takımı Antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü güreşçimiz Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."

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