Galatasaray'dan Ali Akman hamlesi

Ali Akman... Henüz 18 yaşında Türk futboluna damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor. Ali'nin soyadı ise tesadüf değil, Galatasaray'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Ayhan Akman'ın yeğeni. Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi. Ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: "Fatih hocaya sözümüz var..." Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediği öğrenildi.

CİMBOM'DAN YURT DIŞINA...

Ali'nin Bursaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşme tamamlandığında, Sarı-Kırmızılılar yetiştirme tazminatı ödeyerek genç oyuncunun bonservisini alabilecek. Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği, kadrosunda görmek ve süre vermek istediği Ali Akman'ın, önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor. Bu arada genç forvetin Avrupa hayali de var. Ancak önceliği, Sarı-Kırmızılı formayla tecrübe ve başarılar elde ettikten sonra daha donanımlı bir şekilde Avrupa'nın yolunu tutmak.

MİLLİ FORMAYLA DA ATIYOR

Fanatik'in haberine göre; 1.73 boyundaki Ali Akman, alt yaş kategorilerinde milli formayı da defalarca giydi. Ali'nin U15'te 4 maçta 2 gol, U16'da 10 maçta 6 gol, U17'de 14 maçta 6 gol, U18'de 8 maçta 6 gollük performansı bulunuyor. Genç futbolcu, daha sonra U19 ve şimdi de U21 milli takımında görev almaya başladı. Ali'nin sadece bitirici vuruşları değil, tekniği, top sürüşü, çalımları ve temposu da dikkat çekiyor.

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