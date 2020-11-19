19 Kasım 2020, Perşembe
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Yarmolenko Fenerbahçe'ye haber yolladı! Ukraynalı yıldız Kanarya olabilir

'de flaş gelişmesi... Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında alamadığı ’dan haber geldi. Kanat forvet oynayan Ukraynalı oyuncunun menajeri önceki gün Fenerbahçe’yi aradı ve oyuncunun gelmek istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Yarmolenko Fenerbahçe'ye haber yolladı! Ukraynalı yıldız Kanarya olabilir

Yaz döneminin şampiyonu 'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında alamadığı 'dan haber geldi. Kanat forvet oynayan Ukraynalı oyuncunun menajeri önceki gün Fenerbahçe'yi aradı ve oyuncunun gelmek istediğini söyledi.

Yarmolenko'nun menajeri yıldız oyuncunun 'de mutsuz olduğunu belirterek "Andriy Yarmolenko eğer şartlar uygun olursa Fenerbahçe'de seve seve forma giyer" dedi.

ADI LİSTEYE YENİDEN EKLENDİ
Fenerbahçeli kurmaylar bu gelişme üzerine Ukraynalı kanat forveti yeniden listeye ilave ettiler. Yönetim, Gençlerbirliği maçı sonrasında Erol Bulut ile görüş alışverişi yapacak.

KARARI BULUT VERECEK


Eğer Erol Bulut onay verirse F.Bahçe, West Ham'da sürekli yedek kalan Yarmolenko için İngiliz kulübü ile masaya oturacak. Yarmolenko'nun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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