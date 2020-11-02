Bursaspor'un yeni yıldızı Ali Akman! Dev kulüpler peşine düştü

Türkiye'de 'futbolcu fabrikası' unvanını sonuna kadar hak eden illerden biri Bursa. Geçmişte Sedat Özden, Bahtiyar Yorulmaz'la başlayan futbolcu yetiştirme geleneği hiç hız kesmedi. Ayhan Akman, Okan Yılmaz, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Enes Ünal, Altay Bayındır, Zeki Çelik gibi onlarca oyuncuyu futbola kazandıran Bursa, yeni bir yıldız daha yetiştiriyor... Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de fırtınalar estiriyor.

FUTBOLA İNEGÖLSPOR'DA BAŞLADI

2002'de Bursa'da doğan Ali, futbola tıpkı amcası Ayhan Akman gibi İnegölspor altyapısında başladı. Santrfor mevkisinde forma giyen Ali, 13 yaşında Bursaspor altyapısına transfer oldu. Yeşil beyazlı kulübün A takımında ilk kez geçen sezon forma giyen genç oyuncu, 25 maçta 4 gol, 1 asist üretti. Bu sezon tam anlamıyla patlama yapan Ali Akman, ilk 8 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken 1 de asist yaptı. Genç Ali, gol krallığı yarışında 34 yaşındaki Adana Demirsporlu ağabeyi Mehmet Akyüz'le birlikte ilk sırada yer alıyor.

F.BAHÇE, G.SARAY VE BAYERN DE İZLİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Ali Akman'ın en büyük şansı Bursaspor altyapısında oynaması oldu. Zira yeşil beyazlı kulüpte eğitim gören tüm futbolcular, mevkilerine göre farklı antrenörler nezaretinde çalışıyor. Eski başkan Ali Ay döneminde başlayan bu uygulama sayesinde Ali, 14 yaşındandan itibaren eski gol krallarından Okan Yılmaz tarafından çalıştırıldı. Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takibe aldığı genç oyuncuyu, Bayern Münih başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübü de izliyor.

AMCAM AYHAN AKMAN GiBi OLMAK iSTiYORUM

Bursaspor'un gözbebeği haline geline gelen Ali Akman, daha yolun başında olduğunu belirterek, "Eksiklerim var, farkındayım, bunları gidermek için çok çalışıyorum. Amcam Ayhan Akman futboldaki rol modelim. Onun gibi futbolda üst seviyelere ulaşmak istiyorum. Bursaspor formasını giymekten büyük gurur duyuyorum. Teknik direktörümüz Mustafa Er'in şans vermesi sayesinde kendimi gösterme şansı buldum. Bu yüzden ona teşekkür borçluyum" dedi.

ALİ AKMAN BANA BENZİYOR

Okan Yılmaz, yıllarca antrenörlüğünü yaptığı Ali Akman için, "Türk futbolu çok iyi bir santrfor kazanıyor. Olağanüstü yetenekli. 'Kime benziyor?' diye sorarsanız, bu konuda mütevazı olamayacağım; kesinlikle bana benziyor. Ali Akman'ı bugünlere getirebilmek için gece gündüz çalıştım" yorumu yaptı ve genç oyuncunun özelliklerini şöyle sıraladı:

1- Futbol zekası ve gol sezgileri çok yüksek.

2- Nasıl pozisyon alması gerektiğini iyi biliyor.

3- Gol noktalarında son derece soğukkanlı.

4- Tekniği mükemmel, topla her şeyi yapabilir.

5- İyi şut atmanın yanı sıra frikiklerde çok başarılı.

GENÇ MİLLİ TAKIMLARDA 20 GOL ATTI

2016 yılında ilk kez U15 Milli Takımı'na çağrılan Ali Akman, o günden bu yana yaş gruplarında toplam 36 defa ay yıldızlı formayı giydi. Genç yetenek bu maçlarda 20 gol attı.

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