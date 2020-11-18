UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!

Pandemi ve sakatlıklar Galatasaray'da tahribata neden oldu. Sarı-kırmızılılar milli arada üst üste kötü haberler almaya devam ediyor. Omar Norveç, Babel Hollanda Milli Takımı'nda, Arda ile diğer iki oyuncu da İstanbul'da koronavirüse yakalanmıştı.

Luyindama'nın ve Etebo'nun milli takımlardan sakat dönecek olması teknik heyette üzüntü yarattı. Tecrübeli teknik adam bu gelişmeler üzerine "Milli maçlar bizi bozdu ama yapacak bir şey yok" diyerek çevresine dert yandı.

Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu. Avrupa futbolunun patronu Kovid-19'u gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı. İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak.

Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

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