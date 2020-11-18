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Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu

ile Digiturk arasında maçların yayınına yönelik anlaşma sağlandı. Yapılan son pazarlıklardan sonra yayıncı kuruluşun kulüplere ödeyeceği rakam belli oldu.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu

Dün yapılan görüşmeler sonunda TFF ile Digiturk arasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarına yönelik anlaşma sağlandı.

Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da buluşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly el sıkıştı.
Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu
Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu "TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" açıklamasını yaptı.
Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu
TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TFF olarak Bakanımız Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly'ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı. Yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu
Yaklaşık 2 aydır süren pazarlıklarda Kulüpler Birliği geçen hafta, 3 milyar TL'den fedakârlık göstererek "2 milyar 850 milyon TL son rakamımız" demişti.
Yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? Rakam belli oldu

Dünkü pazarlık sonrası 2 milyar 650 milyon TL'ye anlaşma sağlandı. Toplamda 350 milyon TL'lik indirim gerçekleşmiş oldu.

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