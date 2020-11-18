Son dakika | Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberi...Süper Lig'in 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk görevlendirildi.
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Süper Lig'in 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk görevlendirildi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
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