18 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika | Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi...'in 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında hakem görevlendirildi.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika | Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk görevlendirildi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

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