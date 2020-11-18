Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Macaristan ile yapacağı grubun son maçının hazırlıklarını tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'a konuk olacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
Macaristan - Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye ile Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta karşılaşıyor. İki takım bu karşılaşma ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Peki, Macaristan - Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak maç 18 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 22.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Siger, Holender, Kalmar, Gyurcso, Nikolic
Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 14. RANDEVUDA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bugünkü rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.
RESMİ MAÇLARDA TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.
MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.
MAÇLAR
Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|03.09.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|0-1
|26.03.2013
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|16.10.2012
|Budapeşte
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|12.09.2007
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3-0
|07.10.2006
|Budapeşte
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|06.09.1995
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|07.09.1994
|Budapeşte
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-2
|05.09.1990
|Budapeşte
|Özel
|1-4
|16.03.1988
|Budapeşte
|Özel
|0-1
|04.04.1984
|İstanbul
|Özel
|0-6
|22.09.1982
|Györ
|Özel
|0-5
|29.04.1962
|Budapeşte
|Özel
|1-2
|19.02.1956
|İstanbul
|Özel
|3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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