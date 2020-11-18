Macaristan - Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye ile Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta karşılaşıyor. İki takım bu karşılaşma ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Peki, Macaristan - Türkiye maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak maç 18 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 22.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Siger, Holender, Kalmar, Gyurcso, Nikolic

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz