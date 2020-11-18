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Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de

Kulübünün eski futbolcusu , sarı-lacivertlilerin akademisi antrenörlüğüne getirildi.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübünün eski futbolcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisi antrenörlüğüne getirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını 'genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisinde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe futbol akademisi antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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