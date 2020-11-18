18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Kovid-19 ve sakatlık depremi! Luyindama ve Etebo da yok

Galatasaray'da Kovid-19 ve sakatlık depremi! Luyindama ve Etebo da yok

'da hasar büyük. Cimbom hem Kovid-19 hem de sakatlık nedeniyle şokta. Cimbom’da 5 futbolcunun testi pozitif çıkarken iki oyuncu da sakatlandı. Böylece maçı öncesi önemli bir darbe yedi. Babel ve Omar’ın Covid- 19’a yakalanmasının ardından Arda, ve Okan Kocuk’un da testleri pozitif çıkınca 5 isim karantinaya alındı. ve da milli takımda sakatlandı.

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Galatasaray'da Kovid-19 ve sakatlık depremi! Luyindama ve Etebo da yok

'da hasar büyük. Cimbom hem Kovid-19 hem de sakatlık nedeniyle şokta. Cimbom'da 5 futbolcunun testi pozitif çıkarken iki oyuncu da sakatlandı.

Böylece maçı öncesi önemli bir darbe yedi. Babel ve Omar'ın Covid- 19'a yakalanmasının ardından Arda, ve Okan Kocuk'un da testleri pozitif çıkınca 5 isim karantinaya alındı. ve da milli takımda sakatlandı.

RYAN BABEL HOLLANDA'DA KALDI
BugünTürkiye'ye dönmesi beklenen Luyindama'nın son durumu yapılacak kontrol sonrası kesinlik kazanacak. Ancak Kongolu oyuncunun Kayseri maçında oynama ihtimalinin tahmin edilenden az olduğu öğrenildi. Etebo'nun durumu da belirsiz. Ülkesinde karantina altına alınan Babel ise mecburen 'da kalmak zorunda kaldı. Yaşanan bu olumsuzluklar Terim'i kara kara düşündürürken tecrübeli hocanın kadroda mecburi değişime gideceği ortaya çıktı.

VİRÜS CİMBOM'U FENA DAĞITTI
Galatasaray'da kol gezen virüs takımı teslim aldı. Son haftalarda performansı yükselmeye başlayan Belhanda da Covid-19 nedeniyle karantina altına alınmak zorunda kaldı.

KORONAVİRÜS ŞOKUNA RAĞMEN İDMANLARA ARA VERİLMEDİ


Galatasaray'da yaşanan koronavirüs şoku sonrası takımın dünkü idmanının iptal edileceği öne sürülse de Sarı- Kırmızılılar, çalışmalarına devam etti. Cimbom, Terim yönetiminde 1.5 saat çalıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA