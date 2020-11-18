FIFA tarihi açıkladı! 2021'de yapılacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı. Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.
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