18 Kasım 2020, Çarşamba
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FIFA tarihi açıkladı! 2021'de yapılacak

(), 2020 Kulüpler 'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı. Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020
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FIFA tarihi açıkladı! 2021'de yapılacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

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