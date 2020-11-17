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Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... () ekibi 'in Uruguaylı forveti 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez Kovid-19'a yakalandı

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

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