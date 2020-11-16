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Hüseyin Göçek'e önemli görev! Kazakistan - Litvanya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerden , ile Litvanya takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Hüseyin Göçek'e önemli görev! Kazakistan - Litvanya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek, çarşamba günü Kazakistan ile Litvanya takımları arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak. Kazakistan'ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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