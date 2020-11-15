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Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı

yüzücü , Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre yarışında dünya rekorunu kırdı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı

Peaty, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, 55.49'luk derecesiyle ilk sırada bitirdi.

25 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu 11 yıl sonra ele geçirmeyi başardı.

Peaty, 55.74 ile milli sporcu Emre Sakçı'ya ait olan Avrupa rekorunun da yeni sahibi oldu.

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