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Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin hastaneye kaldırıldı

'nin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin hastaneye kaldırıldı

, hazırlık maçında Dereağzı'nda 'in flaş ekibi Fatih Karagümrükspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan ciddi sakatlık geçirdi.

61. dakikada Karagümrükspor'da forma giyen Jimmy Durmaz'ın kramponu tecrübeli eldivenin gözüne geldi.

Acı içinde kıvranan ve sahayı sedyeyle terk etti.

Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Başarılı eldiven hastaneye kaldırıldığı ve ilk belirlemelere göre ameliyat edileceği bildirildi.

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