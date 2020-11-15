Rusya maçı öncesi Millilerimizin Kovid-19 test sonuçları belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam saat 20'de Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım futbolcularının yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları belli oldu.
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A Milli Futbol Takımı'nda, bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin sonuçları negatif çıktığı duyuruldu.
Türkiye-Hırvatistan maçında Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığının ortaya çıkmasının ardından A Milli Takım'daki tüm oyunculara dünde test yapılmış ve yapıla testleri tamamının sonucu negatif çıkmıştı.