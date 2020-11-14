Türkiye Rusya maçı bugün mü? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Rusya karşı karşıya gelecek. Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Peki, Türkiye Rusya maçı bugün mü? Milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Rusya arasında oynanacak maç 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.