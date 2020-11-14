Türkiye Rusya maçı bugün mü? Milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2020 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi...
Türkiye Rusya maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tarihi merak ediliyor. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Türkiye Rusya maçı bugün mü? Milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2020 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi...
Türkiye Rusya maçı bugün mü? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Rusya karşı karşıya gelecek. Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Peki, Türkiye Rusya maçı bugün mü? Milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Rusya arasında oynanacak maç 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.
TÜRKİYE, RUSYA İLE 8. RANDEVUDA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.
SON MAÇTA BERABERE
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.
Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.
İLK MAÇ 1994'TE
Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.
SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.
MAÇLAR
Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.04.1994
|Bursa
|Özel
|0-1
|22.04.1998
|Moskova
|Özel
|0-1
|31.08.2016
|Antalya
|Özel
|0-0
|05.06.2018
|Moskova
|Özel
|1-1
|07.09.2018
|Trabzon
|UEFA Uluslar Ligi
|1-2
|14.10.2018
|Soçi
|UEFA Uluslar Ligi
|0-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
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