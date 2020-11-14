14 Kasım 2020, Cumartesi
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Son dakika: Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Son dakika haberine göre 'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün Sportif Direktörü , teknik direktörlük görevine getirildi" denildi.

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Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Son dakika: Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şöyle;

"Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi."

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