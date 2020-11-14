Son dakika: Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
Son dakika haberine göre Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün Sportif Direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi" denildi.
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
Gençlerbirliği'nin açıklaması şöyle;
"Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi."
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