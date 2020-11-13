13 Kasım 2020, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı: 2 bin antrenör alınacak

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı: 2 bin antrenör alınacak

Son dakika haberine göre; , pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı: 2 bin antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz" dedi.

Kasapoğlu ayrıca, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." diye konuştu.

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