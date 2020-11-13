Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı: 2 bin antrenör alınacak
Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
SPOR AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz" dedi.
Kasapoğlu ayrıca, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." diye konuştu.
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