Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber!
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek.
Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.