13 Kasım 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber!

Son dakika haberine göre; 'de 'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek.

Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.

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