Başakşehir'den koronavirüs açıklaması
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından koronavirüs açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, bir futbolcununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
SPOR AA
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
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