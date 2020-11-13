Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.

İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu.

İkinci antrenman turlarında performansını yükselten isimlerden Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 0.575 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

HAMİLTON ZAMANINI 11 SANİYEDEN FAZLA GELİŞTİRDİ

Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi.

İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.

ALBON 5. VETTEL 8. SIRADA

İlk antrenman turlarını ikinci bitiren Red Bull'un Taylandlı sürücüsü Alexander Albon, ikinci antrenman turlarında 5. sırayı aldı.

Albon, 1.29.363'lük zamanıyla ilk antrenman turlarındaki derecesini yaklaşık 6 saniye geliştirdi.

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlar arasında bulunan Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise ilk antrenman turlarına göre 5,5 saniye iyi bir derece elde etti. İlk antrenman turlarını 5. bitiren Vettel, 1.30.022'lik süresiyle bu kez 8. oldu.

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RED BULL'UN İSTİKRARI DİKKATİ ÇEKTİ

Türkiye Grand Prix'sinde ilk günün en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, iki antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, iki antrenman turunda da ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise ilk antrenman turlarını ikinci tamamlarken ikinci antrenman turlarında 5. sırayı elde etti.

2. ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü-Takım-Süre-Fark

1Max VerstappenRed Bull1.28.330

2Charles LeclercFerrari1.28.731+0.401

3Valtteri BottasMercedes1.28.905+0.575

4Lewis HamiltonMercedes1.29.180+0.850

5Alexander AlbonRed Bull1.29.363+1.033

6Daniil KvyatAlphaTauri1.29.689+1.359

7Pierre GaslyAlphaTauri1.29.944+1.614

8Sebastian VettelFerrari1.30.022+1.692

9Lance Stroll

Racing Point1.30.297+1.967

10Lando NorrisMcLaren1.30.735+2.405

11Sergio PerezRacing Point1.31.104+2.774

12Esteban Ocon

Renault1.31.380+3.050

13Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.31.493+3.163

14Carlos SainzMcLaren1.31.498+3.168

15Daniel Ricciardo

Renault1.31.660+3.330

16Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.31.932+3.602

17George RussellWilliams1.32.302+3.972

18Romain GrosjeanHaas1.32.570+4.240

19Kevin MagnussenHaas1.32.807+4.477

20Nicholas LatifiWilliams1.33.488+5.158

