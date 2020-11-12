Yunanistan-Türkiye (CANLI)
2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda A Milli Takımımız, 3-3'ün rövanşında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play Off turunda Türkiye Futbol Milli Takımı, Yunanistan'a konuk oluyor. İlk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan milliler, mutlak galibiyet hedefliyor.
A SPOR EKRANLARINDA YAYINLANIYOR
Turu geçenin 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na adını yazdıracağı mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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