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Yunanistan-Türkiye (CANLI)

2022 Play-Off Turu'nda A Milli Takımımız, 3-3'ün rövanşında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Yunanistan-Türkiye CANLI

2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play Off turunda Türkiye Futbol Milli Takımı, Yunanistan'a konuk oluyor. İlk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan milliler, mutlak galibiyet hedefliyor.

A SPOR EKRANLARINDA YAYINLANIYOR

Turu geçenin 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na adını yazdıracağı mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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