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Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 8'e yükseldi

... 'tan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin yeni açıklama geldi. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre 5 futbolcunun daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte vaka sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 8'e yükseldi

Beşiktaş, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve görevli idari personele uygulanan Covid-19 test sonuçları sonunda biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcuların; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de 3 oyuncusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

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