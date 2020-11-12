Son dakika: PFDK'dan Beşiktaş'ın kaleceisi Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi.





PFDK KARARLARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın, 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 07.11.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI LOCA TRİBÜNÜ C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.11.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI LOCA TRİBÜNÜ 32 ve 37 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu MATTIAS ERIK JOHANSSON'ın, 08.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi FERUDUN ÇAMUR'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi FERUDUN ÇAMUR'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TUZLASPOR A.Ş. görevlisi CANPOLAT SELÇUK'un, 07.11.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 07.11.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANKARASPOR Kulübünün, 07.11.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma bilet yerine herhangi bir belge ile seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in, 07.11.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu THEODOR ELMAR BJARNASON'un, 08.11.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu THEODOR ELMAR BJARNASON'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- İSKENDERUN FK görevlisi GÜNEY KANAT'ın, 07.11.2020 tarihinde oynanan İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ÖMER DEMİR tarafından, PFDK'nın 2015/2016-272 E ve 318 K sayılı dosyasına yapılan yargılamanın iadesi başvurusunun dosyadaki eksikliklerin tamamlandıktan sonra karar verilmek üzere incelemesinin devamına karar verilmiştir.



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