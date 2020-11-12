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Son dakika | Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Başkan Ahmet Nur Çebi'den net yanıt

Son dakika haberi... Başkanı , ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Çebi, "Sergen Hoca ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek." dedi

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika | Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Başkan Ahmet Nur Çebi'den net yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Çebi, "Sergen Hoca ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. İkimizin amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun." dedi.

Başkan Çebi, gündeme gelen Cenk Tosun'la transferiyle ilgili "Cenk Tosun şu an bir kulübe bağlı. Dün de oynadı. İyi bir çocuğumuz. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'ta oynama şansı olursa istediğim bir futbolcu" açıklamasını yaptı.

Çebi Abdullah Avcı ile ilgili ise "Abdullah Avcı'ya kızgınlığım veya kırgınlığım söz konusu olamaz. Üst üste gelen mağlubiyetler hocamızı yordu. Ben de Beşiktaş'ın menfaatini düşünmek zorundayım. Onun hakkında kötü bir şey söyleyemem. Hocamız da değerli bir camianın başına gitti. Bütün hocalarımızdan rica ediyorum, Türk teknik adamların bulunduğu takımlarda milli takım için oyuncu çıkarmalı. Milli Takım Teknik Direktörü 'Bana sol bek bulun" diyebiliyor" şeklinde konuştu.

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