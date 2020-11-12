12 Kasım 2020, Perşembe
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Loic Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

ekiplerinden 'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Loic Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.

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