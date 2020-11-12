Loic Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.
Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.
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