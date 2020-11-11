11 Kasım 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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