PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

PLAY-OFF'TA HIRVATİSTAN GÜLDÜ

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.