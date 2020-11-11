Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler...
Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği özel maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
Türkiye - Hırvatistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye ile Hırvatistan özel bir maçta mücadele edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yapacağı özel maçla 584. kez sahaya çıkacak. Öte yandan Türkiye ile Hırvatistan 10. kez rakip olacak. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı canlı yayın nasıl izlenir? Milli maç hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Türkiye, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.
Hırvatistan: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic..
TÜRKİYE 584. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile bugün sahasında yapacağı özel maçla 584. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 272'si özel 583 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 139 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 253'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 769 gol attı, kalesinde 830 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 583 karşılaşmanın 502'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
TÜRKİYE İLE HIRVATİSTAN 10. KEZ RAKİP
A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı bugünkü rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.
Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.
İLK MAÇ 1996'DA
İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.
Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.
Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.
PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL
İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.
20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.
Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.
PLAY-OFF'TA HIRVATİSTAN GÜLDÜ
2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.
15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.
SON MAÇTA MİLLİ TAKIM İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırvatistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren maçın tek golünü Cenk Tosun attı.
MAÇLAR
Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|11.06.1996
|Nottingham
|EURO 1996
|0 - 1
|12.06.1997
|Sendai
|Özel
|1 - 1
|31.03.2004
|Zagreb
|Özel
|2 - 2
|20.06.2008
|Viyana
|EURO 2008
|1 - 1
|Penaltılarla 3-1
|11.11.2011
|İstanbul
|EURO 2012 Elemeleri play-off
|0 - 3
|15.11.2011
|Zagreb
|EURO 2012 Elemeleri play-off
|0 - 0
|12.06.2016
|Paris
|EURO 2016
|0 - 1
|05.09.2016
|Zagreb
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 1
|05.09.2017
|Eskişehir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.