11 Kasım 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık haberi! İşte Samatta'nın dönüş tarihi

Takım kampında bulunan ’nin yıldız ismi Mbwana Samatta, sakatlığı nedeniyle 13 Kasım’daki Tunus maçında forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık haberi! İşte Samatta'nın dönüş tarihi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi.

Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.

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