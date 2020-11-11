11 Kasım 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında

Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın 'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 545. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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