Formula 1 Türkiye Grand Prix için nefesler tutuldu! Hazırlıklar tamam



ŞADİ YAZICI: "SORUNSUZ GEÇMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERDİK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Özellikle emeği geçen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Intercity yöneticileri dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla'da yapılıyor olması Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı. Biz de 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan yarışlardan önce tedbirler almaya çalıştık. Elimizden geldiğince hem ilçemizin, İstanbulumuzun hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli olan bir yarışın İstanbul'da Tuzla'da yapılırken sorunsuz geçmesi için eliminden gelen tüm gayreti gösterdik" dedi.