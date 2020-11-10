10 Kasım 2020, Salı
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Çorum - Amedspor maçına korona virüs engeli

Misli.com 2. Lig 'ta 14 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken FK - Amedspor karşılaşması ev sahibi ekipte yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Çorum - Amedspor maçına korona virüs engeli

FK'da çıkan korona virüs vakaları, 14 Kasım'da oynanacak Amedspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

3. Lig'de ise Fatsa Belediyespor - Diyarbekirspor karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Fatsa Stadı'nda oynanacak.

2. Lig 'ta 11. haftaya ait Amedspor - Kocaelispor karşılaşması 18 Kasım Çarşamba ve 3. Lig 1. Grupta 10. haftaya ait Diyarbekirspor - Edirnespor maçı 19 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stadı'nda oynanacak her iki maç da saat 13.00'da başlayacak.

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