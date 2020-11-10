Çorum - Amedspor maçına korona virüs engeli

2. Lig Beyaz Grup'ta 11. haftaya ait Amedspor - Kocaelispor karşılaşması 18 Kasım Çarşamba ve 3. Lig 1. Grupta 10. haftaya ait Diyarbekirspor - Edirnespor maçı 19 Kasım Perşembe günü oynanacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak her iki maç da saat 13.00'da başlayacak.