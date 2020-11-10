10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona eriyor!

Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona eriyor!

Denizlispor'da, Hırvat teknik adam dönemi sona eriyor. Yeşil siyahlı yönetim ile Prosinecki arasında fesih şartları görüşülüyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona eriyor!

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 puan toplayan ve son sıralardan kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da sıcak saatler... Denizlispor yönetimi, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre; Denizlispor Kulübü ile Prosinecki arasında fesih şartlarının görüşüldüğü öğrenildi. Ayrılığın kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son maçta da Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA