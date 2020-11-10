Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona eriyor!
Denizlispor'da, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki dönemi sona eriyor. Yeşil siyahlı yönetim ile Prosinecki arasında fesih şartları görüşülüyor.
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Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 puan toplayan ve son sıralardan kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da sıcak saatler... Denizlispor yönetimi, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırma kararı aldı. Fanatik'in haberine göre; Denizlispor Kulübü ile Prosinecki arasında fesih şartlarının görüşüldüğü öğrenildi. Ayrılığın kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son maçta da Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.