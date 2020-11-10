Formula 1 aracı Galata Köprüsü üzerinde iki tur attı
Formula 1 aracı İstanbul’da Galata Köprüsü üzerinde iki tur attı. Büyük heyecan yaşatan Formula 1 aracını izlemeye gelenler keyifli anlar yaşadı. Yüksek sesle seyreden araç herkesi heyecanlandırdı.
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İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışları için öncesinde reklam çekimi yapıldı.
Formula 1 aracı İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde iki tur attı.
Büyük heyecan yaşatan Formula 1 aracını izlemeye gelenler keyifli anlar yaşadı. Yüksek sesle seyreden araç herkesi heyecanlandırdı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix, Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KAYNAK-SABAH