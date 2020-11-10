10 Kasım 2020, Salı
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Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması: İkinci derece zorlanma tespit edildi

'ın FK ile oynadığı maçta sakatlanan Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması: İkinci derece zorlanma tespit edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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