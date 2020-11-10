Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu
Son dakika haberi...Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."