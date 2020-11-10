10 Kasım 2020, Salı
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Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu

Son dakika haberi..., Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

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