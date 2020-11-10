FIBA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Bakken Bears maçı saat kaçta?
Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor… Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk edecek.
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KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk edecek.
KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 11 Kasım 2020 Çarşamba saat 20:00'de naklen A Spor'da.