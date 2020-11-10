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FIBA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Bakken Bears maçı saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor… Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi 'ı konuk edecek.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020
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FIBA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Bakken Bears maçı saat kaçta?

Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk edecek.

KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Temsilcimiz Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 11 Kasım 2020 Çarşamba saat 20:00'de naklen A Spor'da.

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