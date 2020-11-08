Süper Lig 8. hafta karşılaşması | Sivasspor 1-2 Galatasaray maç sonucu

Sivasspor Galatasaray maçı, Süper Lig'in 8'inci haftasında her iki takım için de önemli bir yere sahip oldu. 6 maçta 8 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan Sivasspor, 13 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı konuk etti.

Kıyasıya bir rekabetin sahne olduğu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.