Burak Yılmaz'ın golleri takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.