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Burak Yılmaz'ın golleri takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi

'nin (Ligue 1) 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Burak Yılmaz'ın golleri takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi

'nin (Ligue 1) 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Brest, 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.

Lille, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Brest ise puanını 12'ye yükseltti.

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