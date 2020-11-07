Fenerbahçe - Konyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de F.Bahçe bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde 7 maçta topladığı 17 puan ve maç fazlasıyla namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp milli araya zirvede girmek istiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

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Son 4 karşılaşmasından galip ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri bugün de fire vermezse 5'te 5 yapacak.

SİNAN GÜMÜŞ CEZALI

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sosa ve gözden çıkarılan ve Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Dirar da kadroda yer almıyor.

Erol Bulut öğrencileri ile yaptığı toplantıda son haftalardaki başarılı oyunu Konyaspor karşısında da tekrarlamalarını istedi, "Seriyi sürdürüp araya moralli girelim" dedi.