07 Kasım 2020, Cumartesi
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Stuttgart - Eintracht Frankfurt | CANLI İZLE

'nın 7. haftasında Stuttgart ile  karşı karşıya geliyor. 'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin canlı yayını A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Stuttgart - Eintracht Frankfurt | CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin canlı yayını A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER
Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.

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