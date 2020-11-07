Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin canlı yayını A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER

Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.